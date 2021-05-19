В Азербайджане на сегодняшний день списаны долги по кредитам 830 семей шехидов

В рамках договора о сотрудничестве, подписанного между Ассоциацией банков Азербайджана (АБА) и Фондом "Yaşat" в настоящее время коммерческие банки страны списывают долги по кредитам, проценты и другие долги раненых военнослужащих и участников войны, эта работа будет продолжена.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем выступлении на общественных онлайн-обсуждениях на тему "Проблемы предпринимателей и граждан в связи с банковскими услугами", организованных Центром общественного контроля Национального форума НПО Азербайджана, сказал президент АБА Закир Нуриев.

По его словам, на сегодняшний день долги и проценты 830 семей шехидов по 1503 кредитам полностью списаны банками.

"В то же время, банки полностью списали долговые обязательства 286 пострадавших военнослужащих, семей шехидов по 1 323 кредитам, 15 шехидов и получивших серьезные травмы 9 гражданских лиц. В частности, за этот период банки и страховые компании полностью выплатили все долги по банковским кредитам шехидов и семей шехидов, в том числе их долги по ипотечным кредитам", - отметил З.Нуриев.