Рост экономики Азербайджана восстановился

Как и прогнозировалось ранее, по данным первых пяти месяцев 2021 года, экономический рост Азербайджана восстановился.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Вюсал Гасымлы.

По его словам, спад в экономике Азербайджана под влиянием последствий коронавирусной пандемии начался в мае 2020 года. Через год рост экономики возобновился. Так, в январе - мае текущего года ВВП Азербайджана вырос на 0,8 процента. Несмотря на спад в углеводородном секторе, ненефтяная сфера выросла на 4,5 процента.

Также Гасымлы отметил, что в отчетный период ненефтяная промышленность, играющая ключевую роль в росте экономики, выросла на 16,2 процента и вот уже несколько лет является драйвером с самой высокой долей в общем экономическом росте. Удельный вес ненефтяной промышленности в ВВП за последние пять лет вырос с 14,4 до 17,9 процента.

По словам исполнительного директора, развитие обрабатывающей и горнодобывающей промышленности в Карабахе ускорит общую индустриализацию в Азербайджане.

В первые пять месяцев также наблюдался рост в растениеводстве, животноводстве, информационных, коммуникационных услугах и розничной торговле, сказал он.

Однако, по словам Гасымлы, в ряде сфер услуг, включая общественное питание, транспорт и строительство, пока не удалось восстановить экономический рост.

Главное, что за первые четыре месяца 2021 года ненефтяной экспорт вырос на 27 процентов.

По прогнозам Всемирного банка, в 2021 году в Азербайджане экономический рост составит 1,9 процента, а в 2022 году - 4,5 процента. Кроме того, Международный валютный фонд прогнозирует экономический рост в Азербайджане на текущий год на уровне 2,3 процента и на 1,7 процента - на следующий год.

Гасымлы подытожил, что ненефтяной сектор должен одновременно компенсировать снижение доходов от углеводородов и обеспечить общий экономический рост Азербайджана.