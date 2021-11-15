Продукция Хачмаза представлена на Международном бизнес-форуме

Продукция Хачмаза представлена на 25-м Международном бизнес-форуме (МБФ) в Баку.

Как сообщил Trend представитель исполнительной власти Хачмазского района Анар Оруджлу, организаторами форума предоставлена большая возможность для продвижения продукции Хачмаза, передает Day.Az.

"На форуме предприниматели из стран мира знакомятся с продукцией, производимой в Хачмазском районе. Отрадно, что интерес иностранных инвесторов к нашей продукции высок. С привлечением иностранных инвестиций в районе увеличится объем производства и количество рабочих мест", - заявил Анар Оруджлу.

На стенде представлены сельскохозяйственные продукты, орехи, различные виды фруктов, текстильная продукция, произведенная в Хачмазе, а также консервы "Qafqaz". Продукция привлекла внимание участников и гостей форума. Депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова также ознакомилась со стендом.

Отметим, что сегодня в Баку начал работу 25-й Международный бизнес-форум (IBF-International Business Forum), организованный Агентством развития малого и среднего бизнеса (АРМСБ) и Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSIAD). Для участия из Турции прибыли 550 бизнесменов. В рамках форума будут обсуждаться перспективы развития экономики Азербайджана, инвестиции и другие вопросы.

Отметим, что официальными медиа-партнерами IBF являются АМИ Trend, Day.Az и медиапроект TURKIC.World.