Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией еще больше повысит надежность Среднего коридора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на Всемирном экономическом форуме, проходящем в Давосе.

"Подписание мирного договора означает дальнейшее повышение надежности Среднего коридора, взаимовыгодное региональное сотрудничество и, прежде всего, восстановление мира и стабильности на Южном Кавказе", - сказал Джаббаров.

Он добавил, что Азербайджан выступает за скорейшее подписание мирного договора.

Также министр отметил, выступая на форуме, что сегодня экономика Азербайджана демонстрирует устойчивые показатели как с фискальной точки зрения, так и с точки зрения экономического производства, благодаря сильной бюджетной позиции, очень низкому внешнему долгу по отношению к уровню ВВП и другим факторам.