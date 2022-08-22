Фонд заработной платы увеличился еще на 16 процентов

В январе-июле 2022 года фонд заработной платы в Азербайджане увеличился еще на 16 процентов.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что рост обусловлен положительными результатами комплексных социально-экономических мер, принятых для предотвращения нелегальной занятости, последовательными реформами в сфере заработной платы, постоянным увеличением числа трудовых договоров.

Отмеченные позитивные процессы в целом привели к увеличению годового фонда заработной платы за последние 4 года в 2,2 раза, или на 8 млрд. манатов.