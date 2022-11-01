Азербайджан выгоден с точки зрения логистических возможностей

Азербайджан имеет выгодное географическое расположение с точки зрения логистических возможностей.

Об этом, как сообщили во вторник Day.Az в Агентстве по развитию экономических зон Азербайджана, сказал посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн в ходе встречи с главой агентства Эльшадом Нуриевым.

По его словам, Германия заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Азербайджаном.

"Немецкие компании заинтересованы в инвестировании в промышленные зоны, расширении применения своих технологий на азербайджанских предприятиях, а также развитии немецкого опыта в Азербайджане, в том числе в квалификации персонала", - сказал посол.

Отметим, что стороны подчеркнули на встрече приверженность дальнейшему укреплению контактов, а также привлечению в промзоны немецких инвестиций.