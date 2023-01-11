Стоимость произведенной резидентами промзон Азербайджана продукции возросла

По итогам 2022 года резиденты промышленных зон Азербайджана реализовали продукцию на 2,9 миллиарда манатов, а на долю экспорта пришелся один миллиард манатов.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что общий показатель реализованной продукции вырос на 20,6 процента, а доля экспорта - на 10,1 процента по сравнению с 2021 годом.

"На сегодняшний день статус резидента промзон в стране получили 116 субъектов, 65 из них уже приступили к деятельности. Кроме того, в промышленных зонах создано более 10,4 тысячи рабочих мест, а в будущем ожидается инвестировать еще 460 миллионов манатов в текущие проекты, чтобы создать еще 4,2 тысячи новых рабочих мест", - отмечает министр.

Отметим, что до сегодняшнего дня резидентами промзон Азербайджана было инвестировано в производство порядка семи миллиардов манатов.