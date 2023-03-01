Европе предрекли повышение цен на газ

Генеральный директор энергетической компании Eni Клаудио Дескальци не исключил повышения цен на газ в ЕС уже начиная с весны и предвидит, что Европе понадобится два-три года для того, чтобы полностью заменить российский газ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Европе понадобятся два-три года, чтобы полностью заместить российский газ", - сказал он во вторник в интервью агентству Bloomberg. По его предположению, в 2023 году импорт газа из России в Европу будет на 60 млрд куб. м меньше, чем в 2022 году. "Но главное начнется в марте, когда надо будет найти газ для замещения российского, и хотя сейчас цены на газ снизились, они могут вновь подняться, как только Европа начнет вновь закупать газ для заполнения хранилищ", - приводятся слова главы Eni.