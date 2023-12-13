Fitch повысило прогноз цен на нефть на 2024 год

Агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен на нефть в 2023-2024 годах, а также на природный газ в Европе в 2024 и 2026 году. Пересмотр прогнозов по нефти в агентстве объяснили тем, что ОПЕК+ продолжает держать под жестким контролем объемы поставок, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Аналитики агентства прогнозируют, что цены на газ, вероятно, останутся достаточно высокими в среднесрочной перспективе, поскольку значительное увеличение мировых мощностей для экспорта СПГ произойдет только к 2026 году за счет новых проектов в Катаре и США.

При этом эксперты сохранили прежние оценки в отношении стоимости газа на американском Henry Hub. "Увеличение добычи газа в США продолжает опережать темпы роста потребления, хотя разрыв сократился, как мы и предполагали", - отмечается в сообщении.

Количество газовых буровых установок в США в этом году сократилось до 118 с примерно 160 год назад. Это приведет к замедлению роста добычи, но с определенным отставанием, полагают аналитики агентства. Они отмечают также, что цены на Henry Hub очень волатильны и зависят от погодных условий. Они останутся такими, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Отмечается, что прогноз стоимости нефти марки Brent на 2024 год был изменен с 75 долларов до 80 долларов при базовом сценарии. Также был увеличена прогнозируемая стоимость нефти WTI c 70 до 75 долларов США.

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