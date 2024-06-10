В Японии состоялся концерт азербайджанской пианистки Гюльнары Сафаровой

В городе Йокогама японской префектуры Канагава состоялся концерт проживающей в этой стране азербайджанской пианистки Гюльнары Сафаровой.

Как передает Day.Az, концерт, организованный при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и музыкального издательства "Zen On", информационной поддержке посольства Азербайджана в Японии, был проведен в концертном зале "Kenmin Hall".

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов подробно говорил о реализованных комитетом в Японии проектах в области пропаганды азербайджанской культуры и искусства, поблагодарил зрителей за внимание, проявленное к азербайджанской музыке. По его словам, хотя наши страны далеки друг от друга с точки зрения расстояния, тем не менее, Японию и Азербайджан связывает культура. Он отметил, что в Японии живут очень талантливые представители Азербайджана, одной из которых является пианистка Гюльнара Сафарова. Назвав проект издания впервые в Японии нот гениального азербайджанского композитора Кара Караева важным шагом в дальнейшем расширении японо-азербайджанских связей в области классической музыки, председатель поблагодарил Гюльнару Сафарову, положившую начало данного проекта.

Затем в исполнении пианистов Гюльнары Сафаровой и Косукэ Нары прозвучали произведения азербайджанских композиторов Кара Караева и Хадиджи Зейналовой, а также Н.Метнера, Б.Бартока и К.Сен-Санса. Концерт, прошедший с аншлагом, завершился под аплодисменты зрителей.

Отметим, что в рамках концерта состоялась презентация книги Гюльнары Сафаровой "Песни павлина".

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