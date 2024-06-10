На Солнце произошли четыре мощные вспышки

Ученые зарегистрировали четыре мощные вспышки на Солнце, одна из которых оказалась высочайшего класса X. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ), передает Day.Az.

Ученые зафиксировали три вспышки класса М. "10 июня в 09:09 мск в рентгеновском диапазоне <...> зарегистрирована вспышка M3.3 продолжительностью 18 минут. В 13:06 мск <...> вспышка M2.2 продолжительностью 47 минут. В 13:58 мск <...> вспышка M5.3 продолжительностью 58 минут", - говорится в сообщении ИПГ.

Кроме того, на Солнце произошла вспышка высочайшего класса X1.5. Все четыре вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.

После вспышек уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, находился на уровне R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально).

По информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка класса X, произошедшая в понедельник, занимает 16 место в списке наиболее крупных вспышек года. "Место, где произошел взрыв (самый край видимого диска), исключает любые формы влияния на Землю, кроме прихода жестких излучений, которые распространяются со скоростью света и, собственно говоря, по этой причине уже пришли. В этой связи возможны короткие перебои радиосвязи до конца суток. Иных последствий не будет", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!