Состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана

10 июня состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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