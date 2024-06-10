https://news.day.az/officialchronicle/1667151.html Состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана
Состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана
10 июня состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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