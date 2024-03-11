В Индии заявили о стремлении многих стран к торговле с ней в рупиях

Многие развитые и развивающиеся страны, включая Бангладеш, Шри-Ланку и государства Персидского залива, стремятся начать торговлю в рупиях с Индией, поскольку это поможет сократить транзакционные издержки для бизнеса. Об этом заявил министр торговли и промышленности южноазиатской республики Пиюш Гоял, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Бангладеш и Шри-Ланка уже ведут с нами переговоры и хотят, чтобы мы начали это (торговлю в рупиях - прим. ТАСС) немедленно. Другие страны региона Персидского залива рассматривают это. Я думаю, что людям потребуется некоторое время, чтобы увидеть преимущества. И тогда к этому списку присоединятся все больше и больше развитых стран и государств Дальнего Востока. Сингапур уже в некоторой степени присоединился к этому процессу", - сказал он в интервью агентству PTI.

Министр выразил уверенность в том, что торговля в рупиях "сильно изменит правила игры" в международной коммерции. По его словам, многие страны ведут переговоры с Индией о начале торговли в национальных валютах.

"Постепенно приходит понимание, что конвертации всех денежных переводов в третью валюту в обоих направлениях значительно увеличивают транзакционные издержки", - отметил Гоял.

Индия ранее начала торговлю в рупиях с соседними странами, включая Непал и Бутан. Шри-Ланка включила индийские рупии в список иностранных валют, разрешенных в торговле с иностранными государствами. С начала прошлого года Индия осуществляет расчеты в рупиях с Россией за торговые сделки, не связанные с покупкой нефти.

По данным Министерства торговли и промышленности Индии, республика может перевести 16,38% своего общего объема торговли в рупии с Россией и соседними странами, за исключением Пакистана.

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