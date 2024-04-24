Лачин обладает большим потенциалом для развития гидроэнергетики.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов в ходе конференции в рамках Международного форума "COP29 и Зеленый взгляд для Азербайджана".

"Лачин обладает большим потенциалом в области гидроэнергетики. Только на сегодняшний день здесь были построены четыре новые гидроэлектростанции. Ожидается, что концу этого года будут построено еще четыре электростанции. Также мы продолжаем строительство нового водохранилища емкостью 26,7 миллионов кубометров. Оно будет использовано для орошения соседних Губадлинского и Зангиланского районов", - отметил он.

Мамедов также подчеркнул, что реализуется еще один проект по строительству крупного водохранилища на реке Хакари емкостью 91 миллион кубометров, которое будет использоваться не только для орошения, но и для снабжения питьевой водой других регионов, возможно, и Баку, в том числе.

Отметим, что 24 апреля в Лачине начала работу конференция в рамках Международного форума "COP29 и Зеленый взгляд для Азербайджана" с участием 64 авторитетных экспертов из 30 стран.

На конференции, организованной совместно Университетом ADA и Центром анализа международных отношений (ЦАМО), академики, бывшие послы и представители международных мозговых центров поделились своим опытом в области устойчивого развития и "зеленой" энергии.

23 апреля они приняли участие в международном форуме на тему "COP29 и Зеленый взгляд на Азербайджан" в Университете ADA и направили вопросы Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

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