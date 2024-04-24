ЦБ Азербайджана и Департамент казначейства США обсудили возможности сотрудничества

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Департамент казначейства США обсудили возможности сотрудничества.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал председатель ЦБА Талех Кязымов.

В публикации отмечается, что состоялась встреча с представителями Департамента казначейства США.

"Мы провели плодотворные обсуждения с помощником секретаря Казначейства по глобальным вопросам Анной Моррис и заместителем помощника секретаря по делам Европы и Евразии Брайаном Макколи. В ходе встреч мы рассмотрели меры контроля финансовых учреждений со стороны ЦБА, обменялись мнениями по макроэкономическим вопросам. Мы также обсудили возможности сотрудничества между двумя учреждениями в области оценки и управления рисками, укрепления мер кибербезопасности и обеспечения общей финансовой стабильности", - говорится в публикации.

Отметим, что с 23 апреля начался визит банковской миссии Азербайджана в США. Он организован Ассоциацией банков Азербайджана и Торгово-промышленной палатой США.

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