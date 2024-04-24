Конференция по космическим технологиям пройдет в Баку

Конференция по космическим технологиям (STC2024), на которой соберутся деятели космической отрасли региона Центральной Азии, пройдет в следующем году в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, об этом было объявлено на третьем заседании глав космических агентств стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

На заседании было сказано, что с учетом опыта проведения глобального мероприятия в космической сфере очередное заседание космических агентств в следующем году пройдет в Баку.

Отметим, что нынешняя конференция, которая проводится в третий раз, организована Турецким космическим агентством. В рамках конференции началось третье заседание руководителей космических агентств стран-членов Организации тюркских государств. В заседании принимают участие представители Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и страны-наблюдателя Венгрия.

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