Мухтар Бабаев обсудил COP29 с представителями стран ОЭСР

Состоялась встреча командного состава во главе с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана, президентом COP29 Мухтаром Бабаевым и делегацией Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице COP29 в соцсети Х.

Было отмечено, что, как и большинство развитых стран, страны-члены ОЭСР внесут важный вклад в расширение своих финансовых возможностей в борьбе с изменением климата.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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