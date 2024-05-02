Самир Шарифов о необходимости цифровизации всех таможенных процедур

Необходимо обеспечить цифровизацию всех таможенных процедур.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, выступая на панельных дискуссиях на тему "Улучшение связности: европейская связность (возобновляемая энергетика и цифровая связь), Средний коридор (изменение евроазиатской связности)" в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

Он упомянул, что Азербайджан вложил значительные суммы в строительство нового портового комплекса, и процесс его расширения продолжается.

"Мы вложили значительные средства в железную дорогу", - подчеркнул он.

По его словам, Средний коридор - это не только железная дорога, соединяющая национальные автомагистрали.

"Доступна еще одна ветвь этого коридора - подключение оптоволоконной связи из Азербайджана в черноморские порты Грузии, далее в Европу", - отметил Шарифов.

Он также заметил, что цифровизация станет важным ответом на вопросы касательно Среднего коридора.

"Нам необходимо оцифровать таможенные процедуры. Растет понимание того, что это важная альтернатива, и мы должны продолжать привносить в этот маршрут больше товаров и логистики. Этот коридор является очень важным активом", - добавил он.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая - "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.

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