В Тбилиси началось заседание Совета управляющих АБР

В Тбилиси началось заседания совета управляющих Азиатского банка развития (АБР), сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Открытие знаменует собой официальное начало ежегодного собрания АБР. В мероприятии присутствует почетный гость из страны-организатора.

С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая, - "Мост в будущее".

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, представители международных организаций и организаций гражданского общества, молодежь, научные круги и средства массовой информации.

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