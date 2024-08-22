Гендиректор ЦБ Азербайджана покинул ушел с поста

Генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Тофиг оглу Османов покинул свой пост.

Об этом в четверг Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Таким образом, число генеральных директоров ЦБА сократилось до 9.

Отметим, что Фарид Османов начал свою карьеру в Центральном банке Азербайджана в 2005 году. С 2013 по 2020 годы он возглавлял департамент информационных технологий.

В январе 2020 года Фарид Османов был назначен на должность генерального директора Центробанка.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!