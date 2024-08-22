https://news.day.az/economy/1683472.html Гендиректор ЦБ Азербайджана покинул ушел с поста
Гендиректор ЦБ Азербайджана покинул ушел с поста
Генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Тофиг оглу Османов покинул свой пост.
Об этом в четверг Day.Az со ссылкой на ЦБА.
Таким образом, число генеральных директоров ЦБА сократилось до 9.
Отметим, что Фарид Османов начал свою карьеру в Центральном банке Азербайджана в 2005 году. С 2013 по 2020 годы он возглавлял департамент информационных технологий.
В январе 2020 года Фарид Османов был назначен на должность генерального директора Центробанка.
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