Экономический кризис в Германии усиливается

Немецкая экономика погружается в кризис все глубже, заявил президент Института экономических исследований (Ifo) Клеменс Фюст. Его цитирует Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Фюста, ожидания ухудшились как в сфере производства, так и в сфере услуг. Экономика уже некоторое время пребывает в стагнации, и ситуация ухудшается. Издание отмечает, что прогноз деловой активности в Германии сохранился на самом низком уровне с февраля. Это стало очередным подтверждением мрачных перспектив, которые ждут крупнейшую экономику Европы.

"Оптимизм относительно того, что Германия восстановится в 2024 году после двух лет практически нулевого роста, угас, поскольку ожидаемый скачок потребительских расходов не осуществился, а промышленный сектор страны продолжает испытывать трудности", - пишет Bloomberg.

Во II квартале валовой внутренний продукт неожиданно снизился на 0,1 процента, в то время как глобальный индекс менеджеров по закупкам S&P второй месяц в августе оставался ниже 50.

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