Сезон личи: чем полезна ягода, как ее выбрать и хранить, чтобы не отравиться

Личи - это плоды одноименных деревьев, которые также известны как "китайская слива" и "глаз дракона". С точки зрения биологии это ягода, но часто ее называют и фруктом. Оболочка личи несъедобна, но внутри находятся необычная по вкусу мякоть и большая косточка. Чем полезна эта ягода, когда наступает ее сезон и почему нельзя есть недоспелые плоды, "Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной, передает Day.Az.

Когда наступает сезон личи

По словам специалиста, сезон личи в России наступает одновременно с сезоном мандаринов - зимой.

Как правильно есть личи

Как и другие фрукты, этот плод лучше не есть на голодный желудок, предостерегла врач.

- Личи можно есть в свежем виде, замораживать, а еще делать десерты, - перечислила собеседница "ВМ".

Если говорить о допустимом количестве личи в рационе, то злоупотреблять этим плодом лучше не стоит, заверила диетолог:

взрослому человеку можно есть не более 10 плодов в сутки;

детям до трех лет вообще лучше их не давать (и другие экзотические фрукты);

ребенку постарше можно дать один личи, чтобы посмотреть на реакцию - нет ли аллергии. Потом можно дать около трех плодов.

Польза и вред личи

Личи имеет сладко-кислый вкус. В плодах содержится большое количество витамина C, а также пектины и клетчатка, которые улучшают пищеварение.

- Благодаря личи можно разнообразить свой рацион, если нет аллергии, - отметила диетолог.

Главное - не употреблять в пищу незрелые плоды и с косточками, предупредила Соломатина:

- Неспелые личи могут резко понизить уровень глюкозы в крови. Не стоит брать такие плоды и надеяться, что они дозреют - этого не произойдет.

Как выбрать плоды личи

Хороший, зрелый плод должен быть сухим, а его шкурка - твердой, подчеркнула диетолог.

Если кожура темно-бордового цвета, то это уже переспелая ягода, заверила специалист. Есть вероятность, что внутри могли начаться процессы гниения.

- Кроме того, не нужно брать личи, на которых заметны коричневые точки, - это тоже признак того, что плоды гнилые. Их употребление в пищу приведет к отравлению, - сообщила Соломатина.

Как хранить личи

Эти ягоды можно упаковать в пакет и поместить в холодильник - так они дольше сохранятся, порекомендовала диетолог.