Сезон личи: чем полезна ягода, как ее выбрать и хранить, чтобы не отравиться
Личи - это плоды одноименных деревьев, которые также известны как "китайская слива" и "глаз дракона". С точки зрения биологии это ягода, но часто ее называют и фруктом. Оболочка личи несъедобна, но внутри находятся необычная по вкусу мякоть и большая косточка. Чем полезна эта ягода, когда наступает ее сезон и почему нельзя есть недоспелые плоды, "Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной, передает Day.Az.
Когда наступает сезон личи
По словам специалиста, сезон личи в России наступает одновременно с сезоном мандаринов - зимой.
Как правильно есть личи
Как и другие фрукты, этот плод лучше не есть на голодный желудок, предостерегла врач.
- Личи можно есть в свежем виде, замораживать, а еще делать десерты, - перечислила собеседница "ВМ".
Если говорить о допустимом количестве личи в рационе, то злоупотреблять этим плодом лучше не стоит, заверила диетолог:
- взрослому человеку можно есть не более 10 плодов в сутки;
- детям до трех лет вообще лучше их не давать (и другие экзотические фрукты);
- ребенку постарше можно дать один личи, чтобы посмотреть на реакцию - нет ли аллергии. Потом можно дать около трех плодов.
Польза и вред личи
Личи имеет сладко-кислый вкус. В плодах содержится большое количество витамина C, а также пектины и клетчатка, которые улучшают пищеварение.
- Благодаря личи можно разнообразить свой рацион, если нет аллергии, - отметила диетолог.
Главное - не употреблять в пищу незрелые плоды и с косточками, предупредила Соломатина:
- Неспелые личи могут резко понизить уровень глюкозы в крови. Не стоит брать такие плоды и надеяться, что они дозреют - этого не произойдет.
Как выбрать плоды личи
Хороший, зрелый плод должен быть сухим, а его шкурка - твердой, подчеркнула диетолог.
Если кожура темно-бордового цвета, то это уже переспелая ягода, заверила специалист. Есть вероятность, что внутри могли начаться процессы гниения.
- Кроме того, не нужно брать личи, на которых заметны коричневые точки, - это тоже признак того, что плоды гнилые. Их употребление в пищу приведет к отравлению, - сообщила Соломатина.
Как хранить личи
Эти ягоды можно упаковать в пакет и поместить в холодильник - так они дольше сохранятся, порекомендовала диетолог.
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