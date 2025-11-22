Почему легко отравиться онигири и чем это чревато

Можно ли отравиться онигири? Ответ на этот вопрос "Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, передает Day.Az.

Онигири часто можно увидеть в отделах готовых блюд в различных супермаркетах. Их готовят из отварного круглого крахмалистого риса и добавляют туда консервированного тунца или другую рыбу. Это крайне опасное блюдо японской кухни, предупредила эксперт:

- Его делают на ладони. Сначала кладут рис, потом начинку, зажимают в руке, формируют шарики или треугольники и заворачивают в лист нори. Кажется, что блюдо состоит из простых ингредиентов, но его опасность заключается в том, что отварной рис специально недоваривают, чтобы он оставался клейким. На нем остается слизь из крахмала, которая является великолепной питательной средой для развития различных микроорганизмов.

Также может быть нарушена технология изготовления блюда, подчеркнула диетолог:

- Так как онигири делают на ладони, неизвестно, есть ли на руках повара перчатки. А если они и есть, то этими перчатками могли трогать сырую рыбу или мясо.

Помимо этого, у онигири очень короткий срок хранения, сообщила специалист:

- Недоваренный рис нельзя хранить более суток. На следующий день он может вызвать серьезное отравление и интоксикацию, особенно у детей, у пожилых и у людей со сниженным иммунитетом. В сочетании с другим очень опасным продуктом - рыбой - онигири быстро портится. Срок хранения в холодильнике сокращается в разы и составляет всего лишь несколько часов.

По словам врача, важно отметить, что в супермаркетах не всегда соблюдается температурный режим в холодильниках. Также их постоянно открывают и закрывают посетители или же они могут быть полностью открытыми, а при таких условиях хранения продукт будет мгновенно портиться.

- Часто онигири заказывают с помощью доставки на дом или в офис. Пока блюдо довезут, оно легко может испортиться. Кишечная палочка при благоприятных условиях начинает активно размножаться и становится опасной. Это очень рискованный продукт, - заключила Соломатина.