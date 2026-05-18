Специалист по питанию раскритиковала популярный завтрак

Диетолог Шейла Дотес призвала желающих снизить вес людей отказаться от популярного и считающегося полезным для здоровья варианта завтрака.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее рекомендацию приводит издание La Razon.

Так, Дотес посоветовала желающей похудеть группе людей не есть на завтрак авокадо и яйца. По ее словам, хотя эти продукты богаты полезными жирами и белком, они также высококалорийны, поэтому препятствуют коррекции веса, объяснила специалистка.

Врач напомнила, что при похудении фундаментальным правилом является создание дефицита калорий. В качестве альтернативного варианта завтрака она предложила смузи из протеинового порошка, молока и фруктов. Благодаря такому подходу можно увеличить потребление белка при одновременном снижении калорийности рациона, отметила диетолог.