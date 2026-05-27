Запрещенные в жару еду и напитки

В беседе с aif.ru диетолог, эндокринолог Антон Поляков объяснил, от каких напитков и блюд в жаркие дни стоит отказаться, чтобы не подвергать своё здоровье риску, передает Day.Az.

"В жару совершенно точно не стоит употреблять алкоголь, потому что он усиливает обезвоживание организма. Такая же ситуация с кофе и чаем. Сладкие напитки, соки, газировка, морсы тоже не стоит употреблять: они ложно повышают жажду, а повышенная потребность в воде нарушает систему контроля аппетита. Кроме того, сладкие напитки могут стать причиной роста сахаров в крови", - сказал он.

Эксперт отметил, что в жару следует отказаться от острых блюд.

"Не стоит злоупотреблять острой пищей, потому что острая еда провоцирует повышенное потоотделение. Также не стоит употреблять фастфуд. Но от этой еды нужно отказываться не только при жаре, но и на постоянной основе", - уточнил диетолог.