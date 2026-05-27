Названы продукты, которые снижают риски развития Альцгеймера

Дефицит омега-3 жирных кислот в крови связан с риском развития болезни Альцгеймера. Причем у женщин с дефицитом риски больше, чем у мужчин. Чтобы восполнить недостаток омега-3, в рацион нужно добавить грецкие орехи, семена льна и чиа, а также масла из них.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Газете.Ru" диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова.

По словам врача, рынок БАДов не располагает достаточным количеством качественных омега-3 и стоит денег. В связи с этим, не стоит недооценивать включение продуктов, богатых омега-3. Самый популярный - жирная красная рыба, однако это дорогостоящий продукт. В качестве альтернативы можно использовать три продукта.

"Первый - грецкие орехи и масло из них. Они являются самым богатым источником омега-3 из всех орехов. Включение 4-6 "бабочек" в ежедневный рацион в качестве добавки к основному приему пищи или с фруктами или сухофруктами на правильный перекус позволяет естественным образом повышать количество альфа-линолевой кислоты. Второй - семена чиа и масло из них - популярный заморский суперфуд. Помимо омега-3, семена чиа являются источником белка, витаминов, особенно группы В, микроэлементов. Популярность обусловлена пользой для ЖКТ, контроля уровня сахара в крови и чувством насыщения", - рассказала Дианова.

Последний продукт - семена льна и льняное масло. Это самый доступный из представленного списка продукт и лидер по содержанию омега-3 по сравнению с другими растительными маслами.

"Конечно, и тут есть свои ограничения: масло долго не хранится, и на нем нельзя производить допустимую в здоровом питании жарку овощей. Кроме того, семена не стоит применять в целом виде людям с дивертикулярной болезнью кишечника. Но для этого и есть формат масла для заправки салатов, гарниров, каш, супов и льняная мука, добавление которой в рецептуру оздоровит вашу домашнюю выпечку. Важно помнить, что растительные продукты дают лучший результат для здоровья в долгосрочной перспективе", - резюмировала Дианова.