Камера iPhone XS Max заняла второе место по качеству съёмки

17 октября 2018 09:24

Специалисты DxO Mark протестировали камеру iPhone XS Max. Как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, смартфон занял второе место и уступил только Huawei P20 Pro.

В целом камера девайса была оценена на 105 баллов. По качеству фото она набрала 110 баллов, а по качеству видео - 96. Эксперты выделили высокую детализацию, широкий угол обзора, быстрый автофокус и качественную оптическую стабилизацию.

По обновлённому рейтингу DxO Mark, лучшая мобильная камера мира по-прежнему у Huawei P20 Pro (109 баллов). Напомним, смартфон презентовали весной, он удивил качеством ночных фото. Третье место поделили HTC U12+ и Samsung Galaxy Note 9 (по 103 балла).

Журнал Consumer Reports не разделяет позицию DxO Mark. Аналитики издания опубликовали полный обзор iPhone XS и XS Max. Качество съёмки их не удивило. На фоне iPhone X улучшение камеры им показалось незначительным.

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