Камера iPhone XS Max заняла второе место по качеству съёмки
Специалисты DxO Mark протестировали камеру iPhone XS Max. Как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, смартфон занял второе место и уступил только Huawei P20 Pro.
В целом камера девайса была оценена на 105 баллов. По качеству фото она набрала 110 баллов, а по качеству видео - 96. Эксперты выделили высокую детализацию, широкий угол обзора, быстрый автофокус и качественную оптическую стабилизацию.
По обновлённому рейтингу DxO Mark, лучшая мобильная камера мира по-прежнему у Huawei P20 Pro (109 баллов). Напомним, смартфон презентовали весной, он удивил качеством ночных фото. Третье место поделили HTC U12+ и Samsung Galaxy Note 9 (по 103 балла).
Журнал Consumer Reports не разделяет позицию DxO Mark. Аналитики издания опубликовали полный обзор iPhone XS и XS Max. Качество съёмки их не удивило. На фоне iPhone X улучшение камеры им показалось незначительным.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
16 Окт. 09:53 8 074
-
16 Окт. 17:35 7 553
-
16 Окт. 11:25 5 652
-
16 Окт. 15:01 5 398
-
16 Окт. 13:10 3 286