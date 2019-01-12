Ателье Liberty Walk построило младшего брата "Гелендвагена"
Ателье Liberty Walk, специализирующееся на выпуске боди-китов для автомобилей премиум-класса, представило уменьшенную копию Mercedes-Benz G-Class - доработанный внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения под названием G mini. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Пакет доработок для внедорожника Suzuki Jimny четвертой генерации японские тюнеры анонсировали в августе прошлого года. Маленький "Гелендваген" G mini обзавелся характерной радиаторной решеткой, дверными порогами, широкими колесами с низкопрофильными шинами, светодиодной "люстрой" на крыше и карбоновым обвесом кузова, в который вошли массивный задний спойлер, капот с воздухозаборниками, бамперы и расширители колесных арок.
Ранее компания Suzuki анонсировала премьеру двух концептов, основанных на Suzuki Jimny четвертого поколения: пикапа Suzuki Jimny Sierra Pickup Style и внедорожника Jimny Survive, подготовленного для вылазок и выживания в самых глухих уголках планеты. Новинки представят на Токийском автосалоне 2019 года.
Мировая премьера Suzuki Jimny четвертого поколения состоялась летом 2018 года. Внедорожник комплектуется новым бензиновым 1.5-литровым "атмосферником" K15B (102 л.с., 130 Нм), пятиступенчатой механической коробкой передач или четырехступенчатым "автоматом" и системой полного привода AllGrip Pro AWD
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