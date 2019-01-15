Опубликовано первое фото OnePlus 7 - ФОТО

Китайский производитель OnePlus активно готовит новый флагман в этом году. В сети появилось первое фото смартфона OnePlus 7, а также произошла утечка информации о технических характеристиках "убийцы" флагманов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.



Прототипов оказалось сразу двое. Один внешне повторяют дизайн OnePlus 6T с его каплевидным вырезом под камеру для селфи. А вот второй - шаг к безрамочности и избавления от каких-либо вырезов. Однако, где фронтальная фотокамера в левом смартфоне? Эксперты предполагают, что эта камера расположена в "перископе" на манер Vivo NEX. Оба смартфона получат 6,4-дюймовый AMOLED-экран с датчиком отпечатка пальца в дисплее.

Однако главным достоинством OnePlus 7 будет значительное увеличение производительности благодаря новому процессору Qualcomm Snapdragon 855, который предложен безумную мощность благодаря улучшенным алгоритмам обработки графики, а также оптимизацией времени автономной работы. На этом же чипе появятся почти все флагманы 2019 года: Samsung, LG, Xiaomi, Sony и другие. В OnePlus 7 ожидается наличие до 12 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ флэш-накопителя.

Есть предположение, что несмотря на наличие у чипа Qualcomm 5G модема, OnePlus 7 не будет использовать возможности новой технологии мобильных сетей. Но есть вероятность, что 5G появится в улучшенной или специальной версии OnePlus 7.

Для питания аккумулятора OnePlus 7 получит быструю зарядку Warp Charge 30, которая дебютировала в OnePlus 6T MacLaren Edition, а также поддержку технологии беспроводной зарядки.

OnePlus, как правило, выпускает два флагманских телефона в год, последний из которых OnePlus 6T был анонсирован в конце октября 2018 года, а поступил в продажу в начале ноября. До этого OnePlus 6 был анонсирован 16 мая 2018 года, после анонса OnePlus 5 20 июня 2017 года. Основываясь на предыдущем опыте, производитель с большой долей вероятности покажет новинку в мае 2019 года.