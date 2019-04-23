Линейка смартфонов Galaxy S10 пополнилась еще одной моделью - элитной версией Galaxy S10+ с керамическим корпусом и внушительным объемом встроенной флэш-памяти в 1ТБ. Премиальный Galaxy S10+ поступит ограниченной серией, а его стоимость оказалась даже выше iPhone - 51999 гривен.



Керамический корпус Galaxy S10+ является едва ли не самой дорогой деталью смартфона. В отличие от стекла и пластика, керамическое покрытие более устойчиво к появлению царапин. На производство такого корпуса уходит почти 200 часов, но оно того стоит: керамический корпус получается гораздо крепче, чем металлические аналоги - по шкале прочности такой корпус тверже гвоздя.



Объем в 1 ТБ будет достаточно для хранения 500 тысяч фотографий, 516 фильмов или 256 тысяч музыкальных композиций. Если пользователю будет мало, смартфон можно дополнительно оснастить 512 ГБ памяти при помощи MicroSD носителей. Также у смартфона целых 12 ГБ оперативной памяти. В остальном отличий от обычных Galaxy S10+ нет: та же камера, экран, процессор и прочие модули.



Специальная версия Galaxy S10+ с памятью в 1 ТБ предлагается в двух цветовых вариантах: черном и белом. С 22 апреля и по 14 мая действует специальное предложение, в рамках которого за покупку Galaxy S10+ 1 ТБ в подарок выдают беспроводные наушники Galaxy Buds.