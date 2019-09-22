В одном из телефонных магазинов в Азербайджане появились в продаже новые смартфоны iPhone 11, которые представила компания Apple 10 сентября в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bakupost, согласно информации, опубликованной магазином, iPhone 11 128 GB продается по цене 2899 манатов, а версия iPhone 11 Pro Max 256 GBQ за 3799 манатов.

Пользователи соцсетей, заметившие публикацию, отметили, что эти цены в 2 раза дороже официальных цен Apple ($749, $1249).

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