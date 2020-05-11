Xiaomi выпустила супердешевый парогенератор

Xiaomi запустила парогенератор через свою платформу коллективного финансирования. Это устройство стало первым подобным гаджетом под брендом Mijia, сообщает My Drivers.

Особенности парогенератора Xiaomi

Как передает Day.Az со ссылкой на 24tv.ua, отпариватель Xiaomi Mijia оборудован съемным резервуаром для воды. Его вместимость - 160 мл, этого хватает, чтобы погладить 6 рубашек.

Паровая головка изготовлена из алюминиевой литой панели с хорошей теплопроводностью. Головка выпускает пар температурой до 120° C, что помогает не только гладить одежду, но и стерилизовать с эффективностью 99,9%, убивая даже пылевых клещей.

Портативный отпариватель Xiaomi Mijia использует технологию нагнетания для выпускания пара под давлением 20 кПа. Для прогревания одежды нужно всего 30 секунд, мощность устройства составляет 1200 Вт. Масса составляет 780 м.

Цена

Устройство предлагается по цене всего в 14 долларов.