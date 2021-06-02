В Android нашли скрытую функцию, о которой не рассказал Google

В Android 12 обнаружили секретную функцию, с помощью которой можно, в частности, настроить оптимизацию устройства в играх. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание BGR.

Речь идет о скрытом игровом режиме, который находится в настройках меню "Цифровое благополучие". Чтобы получить к нему доступ, нужно открыть раздел "Цифровое благополучие - Не беспокоить - Расписания".

В открывшемся меню появится раздел, где можно настроить оптимизацию устройства в играх, запустить потоковую передачу на YouTube и отобразить счетчик кадров в секунду.

Ранее исследователи из Check Point Research сообщили об обнаружении ряда серьезных проблем в конфигурации популярных Android-приложений, из-за чего данные 100 млн пользователей оказались открытыми для сбора. Речь идет о 23 популярных программах, среди которых приложение для вызова такси, фоторедактор, сервис для записи экрана и др. Check Point раскрыли всего пять из них - Screen Recorder, iFax, Astro Guru, Logo Maker и T'Leva. Количество скачиваний этих приложений в Google Play варьируется от 10 тыс. до 10 млн.