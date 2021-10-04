Цукерберг потерял миллиарды долларов после сбоев Facebook, Instagram и WhatsApp

Глава компании Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов на фоне сбоев в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp.

Об этом сообщает Forbes.

Миллиардер также опустился на шестое место в списке богатейших людей планеты после сбоя своих сервисов