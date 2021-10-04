https://news.day.az/hitech/1387571.html Цукерберг потерял миллиарды долларов после сбоев Facebook, Instagram и WhatsApp
Цукерберг потерял миллиарды долларов после сбоев Facebook, Instagram и WhatsApp
Глава компании Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов на фоне сбоев в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp.
Об этом сообщает Forbes.
Миллиардер также опустился на шестое место в списке богатейших людей планеты после сбоя своих сервисов
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