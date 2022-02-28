Раскрыт дизайн iPhone 14 Pro

Новые премиальные iPhone выйдут с обновленным экранным вырезом. Об этом сообщает издание 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на отчет анонимного китайского инсайдера в Weibo. Согласно имеющимся данным, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будут иметь в экране два отверстия под датчик Face ID и фронтальную камеру. Базовые iPhone 14 и 14 Max выйдут с традиционной "монобровью" - специалисты уверены, что подобный дизайн сохранится еще как минимум на один год.

Раскрытую информацию о том, что премиальные телефоны Apple лишатся привычного выреза, подтвердил популярный блогер Джон Проссер (Jon Prosser). Автор многочисленных утечек относительно будущих продуктов Apple рассказал, что проверил данный инсайд у своих источников и готов подтвердить его. По словам Проссера, решение добавить на переднюю панель смартфонов два отверстия вызовет споры, однако новый дизайн окажется "менее навязчивым", чем актуальный.

Также источники сообщили, что дизайн iPhone 14 будет частично подобен внешнему облику iPhone 4. Девайсы должны получить круглые кнопки регулировки громкости, новые элементы из стекла и прочие детали вышедшего в 2010 году смартфона.