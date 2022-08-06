https://news.day.az/hitech/1485036.html SpaceX запустила аппарат к Луне
SpaceX запустила аппарат к Луне
Компания SpaceX на ракете Falcon 9 запустила южнокорейский космический аппарат Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), который в середине декабря должен выйти на окололунную орбиту. Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az.
Ожидается, что 678-килограммовый космический аппарат составит карту лунной поверхности, которая поможет найти место для будущей посадки и определит вероятные источники воды в кратерах. На окололунной орбите KPLO пробудет около года.
Стоимость миссии оценивается в 180 миллионов долларов.
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