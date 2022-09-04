iPhone 14 Pro оборудуют устаревшим модулем оперативной памяти

Инсайдер ShrimpApplePro заявил, что смартфоны линейки iPhone 14 будут оснащены 6 ГБ оперативной памяти. С таким же объемом поставлялись Pro-модели смартфонов Apple в 2020 и 2021 годах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом модели iPhone 14 и 14 Max получат улучшение, так как прежде номерные модели предлагали лишь 4 ГБ ОЗУ.

Однако, как показывали многочисленные тесты, несмотря на то, что флагманы и игровые устройства под управлением Android предлагают до 18 ГБ ОЗУ, iPhone с меньшим объемом памяти не отстает от конкурентов. Это объясняется лучшей оптимизацией ОС и приложений на iOS как со стороны разработчиков, так и самой Apple.

В более ранних утечках говорилось, что объем оперативной памяти в iPhone 14 Pro увеличится до 8 ГБ, но с тех пор никаких подтверждений этому не поступало.

Кроме того, инсайдер ShrimpApplePro утверждает, что iPhone 14 Pro и Pro Max будут поставляться в белых коробках, в то время как прошлогодние модели продавались в черных.