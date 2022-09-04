Лучшие бюджетные умные часы 2022 года

Редакция портала T3 назвала шесть лучших бюджетных умных часов 2022 года, стоимость которых не превышает $200, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое место заняли Mobvoi TicWatch E2, на которые благодаря операционной системе от Google, Wear OS, можно устанавливать приложения из магазина Google Play. Отдельно отмечается, что актуальные и грядущие часы TicWatch будут обновлены до Wear OS 3. Среди других преимуществ часов называются функция отслеживания плавания, водонепроницаемость 5 ATM, мониторинг сердечного ритма и встроенный GPS-модуль. Единственным существенным недостатком гаджета стало отсутствие поддержки бесконтактных платежей.

На втором месте оказались часы Fitbit Versa Lite, которые способны проработать от одного заряда аккумулятора на протяжении четырех дней. Кроме того, Versa Lite от Fitbit можно погружать в воду на глубину до 50 метров. В часах имеется датчик NFC, позволяющий совершать бесконтактную оплату, однако не предусмотрен GPS-модуль.

Amazfit Bip, расположившиеся на третьем месте, могут похвастаться впечатляющим временем автономной работы, которое в некоторых случаях достигает 45 дней. Часы также защищены от попадания воды при погружении до 30 метров и имеют встроенный GPS-модуль. Amazfit Bip предлагает отслеживание сна, постоянный мониторинг сердечного ритма и другие полезные функции. Однако "бюджетность" часов выдают пластиковый корпус и не самое производительное "железо".

Умные часы Fossil Gen 4 Explorist HR работают под управлением Wear OS, благодаря чему пользователям открывается доступ к библиотеке приложений Google Play. Кроме того, в часах предусмотрена бесконтактная оплата, работают уведомления из социальных сетей, мессенджеров, электронной почты и других приложений. Fossil Gen 4 Explorist HR защищены от попадания воды при погружении до 30 метров. Единственным недостатком устройства называется время автономной работы, которое составляет от одного до двух дней.

Пятое место закрепилось за Huawei Watch GT2e, которые способны проработать от одного заряда аккумулятора до двух недель. Отмечается, что основная задача Watch GT2e - следить за здоровьем и физической формой владельца. Поэтому такие часы особенно подойдут для спортсменов, отмечает T3. Однако в этих часах не предусмотрена функция бесконтактных платежей.

Закрывают топ часы Garmin Forerunner 30, которые в первую очередь предназначены для легкоатлетов. Умные часы оснащены встроенным GPS-трекером, позволяющим отслеживать как быстро и сколько пробежал их владелец. В часах также имеется функция мониторинга сердечного ритма. Часы способны проработать до 8 дней при обычном использовании. В случае использования GPS-модуля Garmin Forerunner 30 работает в среднем около 5 часов.