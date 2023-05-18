В Twitter появилась новая платная функция

Владельцы верифицированных аккаунтов с подпиской Twitter Blue получили возможность загружать видеоролики длительностью до двух часов.

Об этом в четверг сообщил владелец Twitter Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Верифицированные подписчики Twitter Blue теперь могут загружать двухчасовые видео (объемом) 8 гигабайт", - написал он на своей странице в Twitter.

В марте Маск сообщил, что платная верификация аккаунтов под названием Twitter Blue отныне доступна для пользователей по всему миру. Подписка Twitter Blue позволяет пользователям получать синюю галочку в своих учетных записях, которая свидетельствует о подлинности их аккаунтов.