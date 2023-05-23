Xiaomi представила «умный» вентилятор

Китайский производитель Xiaomi выпустил под брендом Mijia "умный" вентилятор Smart Evaporative Cooling Fan с функцией увлажнения воздуха. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание IT-Home.

Smart Evaporative Cooling Fan представляет собой вентилятор колонного типа с выходным отверстием размером 0,4 метра. Устройство оборудовано системой увлажнения, которая при рециркуляции воздуха смешивает его с частицами воды. Еще предусмотрен отсек для льда, который охлаждает воздух еще сильнее.

Smart Evaporative Cooling Fan имеет четыре режима обдува. В самом мощном из них вентилятор создает поток воздуха, который ощущается на расстоянии вплоть до 10 метров. При этом уровень шума устройства составляет не более 35 децибел.

Новинка Xiaomi относится к категории "умных" устройств, поскольку им можно управлять при помощи мобильного приложения.

Smart Evaporative Cooling Fan уже доступен для покупки в Китае по цене 489 юаней (примерно 5,5 тыс. руб. по курсу на 23 мая 2023 года).