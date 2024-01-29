Apple выпустила новый рекламный ролик с Vision Pro

Компания Apple выпустила новый рекламный видеоролик для продукта Vision Pro, в котором показала различные сценарии использования новинки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, клип доступен на официальном YouTube-канале Apple.

Vision Pro - это гарнитура смешанной реальности от Apple. Она предназначена для взаимодействия с пространственным контентом, а также потребления двухмерного контента в режиме виртуальной реальности. Vision Pro - первый с момента выпуска Apple Watch принципиально новый продукт IT-гиганта из Купертино.

В новом ролике Apple показала, что Vision Pro поддерживает многооконный режим. То есть на виртуальный рабочий стол можно одновременно вывести интерфейс нескольких приложений. В другом моменте Apple сделала акцент на режиме прозрачности интерфейса: взаимодействуя с программами, пользователь продолжает видеть происходящее вокруг него.

Также в видео показаны некоторые коммуникативные возможности гаджета на примере женщины, которая общается с близким ей человеком по видеосвязи. В конце ролика в кадр крупным планом берется лицо пользователя, из-за чего можно рассмотреть часть его лица на экране EyeSight.

Менее чем за сутки клип набрал более 400 тыс. просмотров и 22 тыс. лайков. Комментарии к рекламному ролику отключены.

Релиз Apple Vision Pro состоится 2 февраля 2024 года. Первое время новинка будет продаваться исключительно в США.

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