Очки дополненной реальности Apple взломали
Энтузиасты создали первый эксплойт для гарнитуры Apple Vision Pro. Об этом сообщает издание Appleinsider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Журналисты обратили внимание на сообщение в X аспиранта Массачусетского технологического института (MIT) Джозефа Равичандрана. По словам специалиста, он обнаружил в сети эксплойт - программу, которая использует различные уязвимости. Равичандран отметил, что эксплойт позволяет обойти защиту гарнитуры Vision Pro.
В материалах аспиранта MIT говорится, что очки дополненной реальности реагируют на запуск эксплойта перезагрузкой. Затем на устройстве открывается режим полного сквозного просмотра. Равичандран заявил, что с помощью взлома Vision Pro в недалеком будущем энтузиасты смогут создать для девайса джейлбрейк - не поддерживаемую Apple операцию, позволяющую получить доступ к файловой системе.
По словам журналистов Appleinsider, пока неизвестно, успел ли кто-то воспользоваться уязвимостью очков. Вероятно, инженеры компании устранят проблему в будущем обновлении.
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