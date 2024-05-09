Apple шокировала фанатов решением убрать из коробок с новыми iPad важный атрибут

Компания Apple представила новые модели iPad Pro и iPad Air, которые уже доступны для заказа и начнут поставляться на следующей неделе. Однако в коробках с новой техникой не будет присутствовать один из любимейших атрибутов для поклонников бренда - стикеров в виде логотипа Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает издание 9to5Mac.

По данным ресурса, это решение является частью экологической стратегии Apple, направленной на полное устранение пластика из упаковок своих продуктов.

Несмотря на это, в некоторые магазины Apple Store поставляется ограниченное количество наклеек, которые можно будет раздавать клиентам, покупающим новые iPad Pro или iPad Air, но только по их запросу. Если в магазине закончатся наклейки, сотрудники смогут заказать их у Apple.

Однако, по-видимому, Apple не будет распространять наклейки среди других розничных продавцов, таких как Amazon и Best Buy. Таким образом, единственным способом получить наклейки Apple вместе с покупкой iPad Pro или iPad Air станет покупка непосредственно в Apple Store.

Вопрос о том, подходит ли к концу эра наклеек в коробках Apple, остается открытым. Например, в марте Apple начала продавать MacBook Air на M3, который комплектуется стикерами. Появятся ли наклейки в коробках с iPhone 16? Покажет время.

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