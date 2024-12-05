Apple определилась с датой выхода умной колонки с экраном

Выпуск умной колонки HomePod с дисплеем от Apple, о которой давно ходят слухи, перенесен и теперь ожидается в третьем квартале 2025 года, после WWDC. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на известного инсайдера Минга-Чи Куо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая колонка, как ожидается, будет оснащена процессором Apple A18 и 6-7-дюймовым дисплеем с поддержкой Apple Intelligence. По словам Куо, задержка связана с проблемами разработки программного обеспечения, а не с аппаратной базой.

Слухи о HomePod с дисплеем ходят с 2021 года.

Сообщается, что в новом HomePod функциональность "умного дома" будет подчеркнута в большей степени, чем в существующих моделях, что предполагает стратегическое изменение позиционирования линейки продуктов. Идея о том, что Apple нацелена на рынок "умного дома", появилась после недавнего отчета Гурмана о том, что Apple разрабатывает универсальный центр управления домом.

По словам Куо, Tianma Microelectronics станет эксклюзивным поставщиком панелей для HomePod с дисплеем, в то время как BYD Electronics будет эксклюзивным сборщиком. Первоначальные ожидания относительно поставок нового HomePod относительно скромны: аналитики прогнозируют, что во второй половине 2025 года будет продано около 500 тыс. устройств.