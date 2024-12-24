Новые видеокарты Nvidia получат функцию ИИ-обработки игр

Производитель видеокарт Inno3D опубликовал на своем сайте программу участия на выставке CES 2025 и список ИИ-функций Nvidia, которые компания покажет в рамках мероприятия. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно анонсу, новые видеокарты Nvidia серии GeForce RTX 50 получат функцию нейронного рендеринга, которая, по заявлению Inno3D, совершит революцию в обработке и демонстрации графики. Также упоминаются улучшенные RT-ядра и обновленная технология DLSS.

Кроме того, компания заявляет об увеличении эффективности работы видеокарт благодаря ИИ-оптимизации, что ускорит генерацию контента с помощью нейросетей.

Ранее в сети появилась информация, что RTX 5090 может получить 32 ГБ видеопамяти GDDR7, а RTX 5080 - 16 ГБ. По слухам, на CES 2025 NVIDIA может представить пять видеокарт: RTX 5090, RTX 5090D ("антисанкционная" версия для Китая), RTX 5080, RTX 5070 и RTX 5070 Ti. Позднее могут быть анонсированы более доступные модели RTX 5060 и RTX 5060 Ti с 8 и 16 ГБ видеопамяти.

Презентация видеокарт Nvidia официально пройдет в рамках выставки CES 2025 в Лас-Вегасе, запланированной с 7 по 10 января.