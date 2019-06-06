Говоря о полезных и здоровых продуктах питания, мы часто подразумеваем свежие фрукты и овощи. В них содержится большое количество питательных веществ, без которых нормальная жизнедеятельность человека была бы невозможной. И если летом прилавки магазинов и супермаркетов изобилуют свежими продуктами, то зимой их раздобыть весьма проблематично. А из-за недостатка поступления биологически активных веществ могут развиваться авитаминозы - заболевания, которые грозят возникновением тяжёлых последствий для организма. В связи с этим зимой увеличивается спрос на замороженные продукты. И именно здесь возникает большинство споров. Существует мнение, что в процессе заморозки продукты питания теряют большинство питательных веществ (витаминов, минералов и микроэлементов), что крайне негативно сказывается на их пищевой ценности. Так ли это? Давайте разбираться.

Научные данные

Можно долго спорить о ценности продуктов питания, прошедших процедуру заморозки, однако гораздо разумнее обратиться к научным теориям, которые подкреплены практическими исследованиями.

Чем больше времени проходит от момента сбора урожая до употребления продуктов в пищу, тем меньшее количество витаминов и минералов в них остаётся.

И это касается любых фруктов и овощей: как свежих, так и прошедших какую бы то ни было обработку. Недавнее исследование показало, что свежие продукты всего в течение 1 недели теряют от 10 до 75% витамина С. В то же время замороженные фрукты и овощи утрачивают аналогичное количество аскорбиновой кислоты лишь на протяжении 6 месяцев. Это же касается и витаминов группы В: тиамина и рибофлавина. Отсюда делаем простой вывод: охлаждение продуктов питания замедляет процесс потери питательных веществ.

Мгновенное замораживание является наиболее эффективным методом сохранения витаминов и микроэлементов.

Чем быстрее были охлаждены продукты питания, тем меньшей будет потеря полезных веществ. Более того, несвоевременная заморозка способствует нарушению структуры пищевых волокон.

Для максимального сохранения питательных веществ при размораживании следует использовать паровую или микроволновую обработку продуктов.

Другие виды термического воздействия сопровождаются значительными потерями витаминов и микроэлементов. Ещё один хороший вариант - естественная разморозка в холодильнике в течение 8-10 часов.

В чём заключаются основные преимущества замороженных продуктов?

Высокая пищевая ценность, сравнимая со свежими фруктами и овощами.

Сохранение внешнего вида продуктов.

Отсутствие искусственных пищевых добавок (консервантов, стабилизаторов).

Высокоэффективная профилактика возникновения авитаминозов.

Лёгкость в приготовлении.

Относительно низкая стоимость.

Таким образом, замороженные овощи и фрукты обладают практически такой же пищевой ценностью, как и только что сорванные, и могут полностью обеспечить вас всеми необходимыми биологически активными веществами. Можете идти в магазин и смело брать упаковки с надписью "Frozen".

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