К сожалению, наши кровеносные сосуды имеют свойство загрязняться. Они накапливают на своих стенках отложения неорганических солей, что в дальнейшем является причиной развития атеросклероза, нарушения кровообращения, повышенного давления и варикоза.

Поэтому рекомендуется регулярно проводить курс очищения кровеносной системы. Сегодня мы поделимся с вами проверенным методом очищения сосудов...

Как почистить сосуды в домашних условиях

Ингредиенты:

100 г семян укропа

2 ст. л. молотого корня валерианы

2 л кипятка

2 ст. л. мёда

Как приготовить: Смешай семена укропа и молотый корень валерианы, затем залей смесь кипятком.

Когда настой остынет до 40 градусов, добавь 2 столовые ложки мёда.

Перелей настой в банку, хорошенько укутай и дай настояться ровно 1 день.

Употреблять средство для очищения сосудов следует по 1 столовой ложке за полчаса до еды.

Курс лечения 20 дней, затем нужно сделать перерыв на 10 дней.

После перерыва необходимо повторить курс еще раз.

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