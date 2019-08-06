Укроп, мёд и валериана! Всего 1 столовая ложка сотворит чудо с вашими сосудами
К сожалению, наши кровеносные сосуды имеют свойство загрязняться. Они накапливают на своих стенках отложения неорганических солей, что в дальнейшем является причиной развития атеросклероза, нарушения кровообращения, повышенного давления и варикоза.
Поэтому рекомендуется регулярно проводить курс очищения кровеносной системы. Сегодня мы поделимся с вами проверенным методом очищения сосудов...
Как почистить сосуды в домашних условиях
Ингредиенты:
- 100 г семян укропа
- 2 ст. л. молотого корня валерианы
- 2 л кипятка
- 2 ст. л. мёда
Как приготовить: Смешай семена укропа и молотый корень валерианы, затем залей смесь кипятком.
Когда настой остынет до 40 градусов, добавь 2 столовые ложки мёда.
Перелей настой в банку, хорошенько укутай и дай настояться ровно 1 день.
Употреблять средство для очищения сосудов следует по 1 столовой ложке за полчаса до еды.
Курс лечения 20 дней, затем нужно сделать перерыв на 10 дней.
После перерыва необходимо повторить курс еще раз.
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