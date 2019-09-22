https://news.day.az/medicine/1158502.html Четыре способа не умереть от инсульта головного мозга - СОВЕТЫ МЕДИКОВ
Четыре способа не умереть от инсульта головного мозга - СОВЕТЫ МЕДИКОВ
Специалисты в области медицины рассказали, как предотвратить инсульт головного мозга, который в большом количестве случаев приводит к летальному исходу. Данной теме посвящен материал, выложенный в блогосфере.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер, людям, которые хотят избежать недуга, следует:
1. уделять физической активности не менее 20 минут в день;
2. не допускать депрессий и стараться не гневаться на окружающих;
3. спать не менее семи часов в сутки;
4. регулярно употреблять оливковое масло и продукты, которые богаты калием.
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