Специалисты в области медицины рассказали, как предотвратить инсульт головного мозга, который в большом количестве случаев приводит к летальному исходу. Данной теме посвящен материал, выложенный в блогосфере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер, людям, которые хотят избежать недуга, следует:

1. уделять физической активности не менее 20 минут в день;

2. не допускать депрессий и стараться не гневаться на окружающих;

3. спать не менее семи часов в сутки;

4. регулярно употреблять оливковое масло и продукты, которые богаты калием.

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