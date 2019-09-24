Ежедневного употребление небольшого количества орехов может снизить риск развития ожирения, выясняли американские ученые. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Так, для положительного эффекта достаточно употреблять половину суточной нормы орехов, то есть 14 граммов. Среди тех, кто регулярно съедал это количество орехов в день, риск набрать более пяти килограммов и заболеть ожирением снизился на 23% процентов по сравнению с теми, кто этого не делал.

При этом в пользу орехов рекомендуется отказаться от обработанного мяса, шоколада, булок и пончиков.

Исследование охватило почти 300 тысяч человек, за состоянием которых наблюдали более 20 лет. Участники эксперимента предоставляли информацию о своем весе, рационе питания, потреблении алкоголя и физической активности.

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