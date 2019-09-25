Некоторые симптомы, которые кажутся безобидными, на самом деле предупреждают о заболеваниях печени.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Астеновегетативный синдром

Некоторые заболевания печени можно легко спутать с простудой: появляется недомогание, поднимается температура, часто болит или кружится голова. При болезнях этого органа отличить его от ОРЗ или ОРВИ можно с помощью этого синдрома. По словам врачей, он проявляется в виде изменения настроения. То есть это не просто слабость и недомогание, а человек становится истеричным, раздражительным и начинает ныть, как ребенок.

Диспептический синдром

Он проявляется как обычное отравление: расстройство желудка, потеря аппетита, диарея, тошнота, изжога и другие признаки, указывающие на наличие в организме несвежей еды. Однако отличить его можно по состоянию кожи. При заболеваниях печени она бледнеет, появляются желтые пятна, покраснения и зуд.

Геморрагический синдром

Как правило, этот симптом появляется в виде кровоточивости слизистых из десен и носа. Это может быть следствием разных болезней, но при поражении печени все это сопровождается появлением синяков на теле. Как правило, вы не замечаете их до тех пор, пока они не заболят. Эти синяки появляются из ниоткуда. Если вы не можете вспомнить, что ударялись, с этим симптомом надо обратиться к врачу.

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